南韓軍方今天表示，北韓朝東岸外海發射至少一枚「不明飛行物體」，是本月第6次試射行動。

南韓合同參謀本部表示，已偵測到發射行動，但沒有詳細說明。

北韓最近接二連三測試武器，升高區域緊張事態。南韓軍方表示，北韓25日又朝東岸外海發射兩枚巡弋飛彈。

本月稍早，北韓測試戰術導向飛彈、兩枚在發射後能高速機動飛行的「極音速飛彈」，以及一項鐵路機動飛彈系統。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110127