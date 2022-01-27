今年第6次 北韓朝東岸外海發射不明飛行物 08:102022/01/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓聯社27日報導，北韓朝東岸外海發射一枚飛行物體，是今年第6次試射飛彈。（資料照／北韓朝中社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓軍方今天表示，北韓朝東岸外海發射至少一枚「不明飛行物體」，是本月第6次試射行動。 南韓合同參謀本部表示，已偵測到發射行動，但沒有詳細說明。 北韓最近接二連三測試武器，升高區域緊張事態。南韓軍方表示，北韓25日又朝東岸外海發射兩枚巡弋飛彈。 本月稍早，北韓測試戰術導向飛彈、兩枚在發射後能高速機動飛行的「極音速飛彈」，以及一項鐵路機動飛彈系統。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110127 日九州外海暗夜規模6.6地震 數人受傷傳零星災情 大陸首次實現低軌寬頻衛星批產 今年第1季擇機發射 #發射 #東岸 #北韓 #外海 #第6 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北韓25日試射飛彈 1月以來第五次 21:392022/01/25 財經 今年第5度 北韓發射2枚巡弋飛彈 13:232022/01/25 國際 美國東岸平均單日新增確診 開始下滑 22:042022/01/18 財經 日本第6波重症患者數約3周前8倍 專家籲警戒 14:592022/01/23 國際 北韓重新檢視與美關係 擬重啟核試、射洲際飛彈 12:462022/01/20 國際 葉門叛軍射2彈 阿聯攔截後炸平台 04:102022/01/26 話題觀察 北韓不參加北京冬奧 韓媒：平壤最怕大陸這類報復 12:192022/01/18 國際 北韓暗示恢復長程導彈和核武試射 22:152022/01/20 財經 專家傳真－共創衛星產業商業化的下一個榮景 04:102022/01/21 專題周報 北韓證實試射2戰術導彈飛彈 驗證精準度 12:082022/01/18 國際 譚傳毅快評》海軍遲來的認知 17:252022/01/23 快評 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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