柯志恩是否會參選屏東縣長備受關注。（資料照/陳俊吉攝）

國民黨智庫執行長、前立委柯志恩日前在黨內中央委員選舉中，屏東100張黨代表選票，柯志恩拿下91票，這也讓地方勸進參選屏東縣長聲浪再起。國民黨立委曾銘宗昨表示，柯志恩各方面條件非常好，與屏東淵源頗深，其父親柯文福就曾任兩屆屏東縣長，相信選民接受度會很高，強力推薦她去選！

曾銘宗接受港媒《中評社》訪問時分析指出，柯志恩的學經歷非常好，美國南加大教育心理學博士、美國密西根州立大學教育碩士、國立政治大學教育系學士，也曾是立法委員，現在是國民黨智庫執行長，給外界的形象非常好，過去也在板橋選過立委，雖然沒有選上，但支持率也不錯，假設她能夠到屏東參選，是非常適當的人選，勝選機率非常高，我們全力支持，希望柯能夠去選。

該報導並指出，屏東是民進黨優勢選區，藍軍相當難選，2018選戰時，民進黨潘孟安以55.90%得票率，打敗國民黨提名的前立委蘇清泉42.91%。而柯志恩的父親柯文福出身屏東潮州鎮，1972年在國民黨徵召下參選屏東縣長，任期為1973年至1981年。曾銘宗指出，以柯志恩的學經歷、形象，還有能力，各方面條件非常好，都足以擔任屏東縣長。

根據《中國時報》26日報導，柯志恩表示，屏東是自己的故鄉，一直跟地方保持良好互動，從5年前歷任黨主席都有徵詢過她的意見，是否代表藍營到屏東扎根，但她坦言，畢竟離開很久，有很多事情要考量，所以遲遲未點頭。但她也透露，在過年期間會好好思考參選與否的可能性，所有細節都會謹慎評估。