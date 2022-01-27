台酒接收的2萬多瓶立陶宛黑螺旋槳蘭姆酒將在2月1日開賣，但每瓶售價600元被網友質疑是盤子價。國民黨台北市議員王鴻薇就表示，翻開台酒高層一看，才知道為何台酒滿滿的台灣價值，說「充滿民進黨『價值』」。

王鴻薇在臉書表示，台酒接收遭大陸拒收的立陶宛深色蘭姆酒，結果被發現該酒在大陸只賣新台幣150到220元，到台灣卻變成600元，完全就是被當盤子，說「加了『民主』標籤的酒，價值就是不一樣」。

王鴻薇質疑「為什麼台酒滿滿的台灣價值？」結果翻開高層一看才發現，台酒的董事長丁彥哲曾擔任雲林縣副縣長、蘇治芬的機要秘書；副總廖志堅曾當過蘇貞昌立委時期的助理、北縣時期的新聞室主任；另一位副總曾煥昌，也是民進黨的凱達格蘭學校結業、謝長廷的機要秘書。

王鴻薇指出，台酒高層一片綠油油，都是政治任命，難怪會這麼積極為民進黨政府宣揚台灣價值，讓全民一起當盤子，但卻傳出立陶宛希望把台灣代表處改為「台灣人民代表處」，讓王鴻薇忍不住說「台灣人盤子是不是白當了？短暫的民主歡樂要散場了嗎？」