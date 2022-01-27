傳蔡政府準備解除日本福島周邊5縣食品管制，行政院長蘇貞昌昨指出，全世界只有台灣和大陸還禁止福島五縣的食品，並強調會依照科學證據和標準，保護人民健康。對此，國民黨台北市議員鍾沛君在社群平台秀出一張照片，稱自己上禮拜在一間日本料理店吃到千葉的漁產，如果福島5縣市最敏感的水產品早就長驅直入，蘇貞昌在演哪齣？

鍾沛君日前在一間日本料理店用餐，吃到千葉縣的漁產。（圖片摘自鍾沛君臉書）

鍾沛君昨（26日）在臉書發文表示，上星期和長輩在日本料料理店用餐，當一貫魚皮微炙燒，魚肉粉嫩的壽司上桌時，師傅熱情的介紹：「這是『千葉縣』的金目鯛喔！」一邊說，還一邊在盤子裡放上這尾金目鯛的「產地證明」，一張小小的圓卡，說明這是「千葉縣房州勝浦的水產」。

鍾沛君直言，自己正張嘴準備要吃，聽到師傅的說明，忍不住停下動作反問師傅：「千葉不是禁止進口農漁產品的5縣市之一嗎？」這下反而是師傅一臉問號的看著她。「沒有啊，他們說只有禁止福島啊！」「所以千葉縣的漁產在台灣一直吃的到？」「對啊，一直都有啊！沒有停過啊！」

鍾沛君臉書。（圖片摘自鍾沛君臉書）

從師傅親切的態度，自然的應答，鍾沛君指出，自己真心相信師傅是真的不知道禁令，但若是如此，台灣從地方到中央，從進口業者到稽查官員，難道多年來都在上下交相賊？如果所謂福島五縣市的食品，甚至是最敏感的水產品早就長驅直入，那蘇貞昌現在又是在演哪齣？

2011年福島第一核電站事故發生後，日本的農漁水品食品被台灣禁止進口，之後雖然多數地區開放，但是福島電廠周邊5縣市的福島、茨城、櫪木、群馬和千葉食品至今仍是禁止進口至台灣。