隨著春節的到來,伴手禮成為拜年走春不可少的必備品,還沒想好要準備什麼禮物嗎?那就跟著Oliver一起購物學英文。Shopping時會用到哪些單字、片語或常說哪些句子呢?

Oliver想買新外套,請看以下他收到的Helen's百貨公司優惠傳單,以及他和店員的對話:

雜誌精選》春節送禮不可少 特價商品是on sale還是for sale?(圖/English ok提供)

sale販售、賣、拍賣

賣場通常會舉辦an annual sale(年度大拍賣)、或是a clearance sale(清倉大拍賣)、a mid-season sale(季中大拍賣),而sale也延伸出兩個很常見的片語:on sale表示「特價中」;for sale表示「販售中」。不要搞混喔!for sale只是出售並沒有特價,要看清楚才能守好荷包。讓我們透過以下例句來熟悉它們的用法:

Everything in this store is on sale this week.(這個禮拜這間店所有東西都特價。)

This item is not for sale.(這是非賣品)

item意思是「物品、物件」。在Oliver與店員對話中,item指的是服飾店裡的衣服,根據上下文,item可以代替前文所指的物品,是個用途相當廣泛的字,如:basic items基本物品、household items家用物品。

tag表示「標籤、標牌」,與不同的名詞搭配使用,表達不同意思,像是name tag(名牌)和price tag(價格標籤)都是常用的生活用語。

discount折扣

商品有打折可用discount這個字,若想詢問能否打折,可以說「Can you give me a discount?」這個字有名詞和動詞的用法,當名詞用時重音在第一音節,而當動詞用時,重音則移到第二音節。

There's a 20% discount on all toys until the end of Chinese New Year.(新年結束前,所有玩具都有20%的折扣。)

That store plans to discount all its goods at half-price.(那間商店計畫將所有的商品以半價的折扣賣出。)

coupon優惠券

以前的coupon都是紙本形式,隨著手機及網路的普及,現在還有e-coupon(電子優惠券)。

With this coupon, we can get a 30% discount on Christmas tree.(有這張優惠券,我們可以用七折優惠買耶誕樹。)

Oliver終於看到他喜歡的款式,尺寸、顏色也挑好了,準備開心結帳去,以下是他在結帳時詢問店員付款方式的對話:

total總額

結帳時,店員會將購買的總金額告訴顧客,就會用到total。

The total is $169. Would you like to pay with credit card or in cash?(總共是169元,請問要刷卡還是付現呢?)

credit card是「信用卡」,credit有「信用」的意思。而cash是「現金」,若要使用現金付費,可以說「pay in cash」。

receipt收據

Thank you for shopping in our store. Here's your change and receipt.(謝謝來我們店消費,這是找零和收據。)

購物時我們可能需要店員幫忙尋找商品。接下來就以TOEIC Bridge聽力題型學習相關應答技巧吧:

要掌握聽力題可以從幾個小技巧下手。首先,從開頭疑問詞了解題目要求,例如第一題掌握疑問詞who,再抓關鍵字the woman,從對話線索就可判斷女人是個店員。

第二,抓關鍵字。關鍵字常會是動詞,例如第二題關鍵字help,從對話最後一句可知,女人會到店的後面幫男人找L尺寸的襯衫。

此外,熟悉情境上下關連句也很重要,很多句子是因情境和意思而接連出現的,如:Thank you和You're welcome就是常搭配出現的上下關連句。平時多聽、多讀,就能充分掌握句子間的搭配。

學了這麼多與購物相關的用字和句子,下次到街上超商買東西時,不妨秀幾個單字,或是把錢遞給店員時,別忘了跟他說一聲Here you go喔!

文/張秀帆