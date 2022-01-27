今年春節天氣有3波變化，氣象粉專「天氣風險」表示，明天下半天南方低壓雲系北上、周六（29日）鋒面通過全台有雨，其中南部有短時較大雨勢，明天、周六返鄉可能都是壞天氣，同時周六冷氣團南下，氣溫迅速轉冷，周日小年夜（30日）起水氣逐漸減少，晚間氣溫降到最低，下探10度，周六起到除夕（31日）都要注意保暖，初一晚上到初五（2月1至5日）鋒面接近，全台都有降雨機率，北部、東部轉溼冷有雨的天氣。

春節連假第一波變化，周五轉雨、周六降溫。(翻攝自 天氣風險臉書)

「天氣風險」今天在臉書發文表示，春節天氣多變化，首先明天南方雲系開始北上，各地天氣狀況逐漸轉差，除了北部、東半部原本雲量就偏多外，西半部由南往北陸續轉陰有陣雨天氣，配合鋒面通過，明天晚間至周六（29日）上半天全台雨勢明顯，尤其南部、東南部有短時較大雨勢，不排除伴隨打雷、閃電，明天、周六要返鄉或出遊的民眾，要留意路況及天氣變化。

「天氣風險」指出，周六（29日）白天因為降雨加上冷空氣南下，全台氣溫迅速下滑，高溫只有17至20度，夜間低溫下滑到15至17度。周日小年夜（30日）水氣逐漸減少，降雨區域縮減至北部、東半部及中南部山區，整天氣溫偏低，入夜後低溫13至15度，中部以北沿海、空曠地區更只有10度左右，提醒大家從周六開始到下周一除夕當天，都要特別注意保暖。

至於初一之後的天氣，氣象達人彭啟明表示，預計初一晚上到初四（2月1至4日），鋒面將持續往台灣接近，全台都有降雨機率，雨區以中部以北為主，北部、東半部陰沉有陣雨，這波預期要到初五或初六（5、6日），也就年節最後兩天，鋒面雲系才會東移，降雨趨緩。

今天天氣部分，彭啟明表示，今天將是這兩周來最溫暖舒適的一天，中午高溫西半部有機會到 23至26度，務必要把握大掃除，多曬洗衣物及曬太陽。