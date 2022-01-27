一名南部某大學大四賴姓男大生，邀約認識已久的18歲女網友到台南與車友相聚，接著兩人又前往餐酒館續攤，但女方事後醉倒不省人事，男大生竟色慾薰心，在住處內強行性侵，女方事後驚醒，但卻保持冷靜，要求拍下男大生身分證，還要男方載她去藥局買事後避孕藥，搭車回家後才立刻前往警局報案，讓警方順利逮捕名男大生。

根據判決書記載，就讀大學四年級的賴姓男大生，與18歲的A女在網路上認識後結交為好友。賴男在109年5月2日約A女見面，A女答應後，立刻搭火車前軮台南與他相會。

當晚男大生帶著A女參加車友聚會及吃飯，宴飲結束，又前往一家餐酒館續攤飲酒，期間，A女因不勝酒力，倒臥在餐酒館沙發區休息，於直到凌晨5時許，賴男將甲女叫醒後，載他回住處休息。

但賴男見A女不省人事，見有機可乘，立刻脫掉女方衣褲後性侵，但事後女方突然驚醒而驚醒，隨後穿上衣物，還要求賴男出示國民身份證供其拍照，接著立即載返她前往臺南火車站搭車。

A女途中並要求賴男在某藥局停車，讓她購買事後避孕藥，事後A女搭乘火車返家後，因不甘受辱，在友人陪同下前往醫院驗傷並報警提告。

法官審理後，審酌賴男與女方為朋友關係，其明知女方已酒醉不省人事，無法表達其意願對女方有性交行為，足見賴男之法紀觀念薄弱，欠缺尊重他人性自主決定權意識，但考量賴男犯後認錯、坦承犯行，並與女方達成和解、支付賠償金，台南地院依乘機性交罪判賴男2年徒刑，給予緩刑5年並接受保護管束、並對檢察官指定的機構提供120小時義務勞務；此案可上訴。