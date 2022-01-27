國內昨天暴增46例本土確診，其中有3例是台北市的個案，昨天北市府公布31個足跡後，北市副市長黃珊珊今早再公布5處足跡，包含中國科技大學、全家長賓店、大食代廣場、阿圖麻油雞(台北博愛店) 、遠東百貨台北寶慶店B1美食街，呼籲曾到過相關足跡的1816位市民，盡速前往7大院區採檢。

黃珊珊指出，1月12日及14日曾造訪中國科技大學的822位市民朋友，請在接獲通知後於2日內儘速自行前往台北市7大院區進行採檢，採檢報到時間是上午8點30分至11點，並出示細胞簡訊，記得帶身份證件及相關費用，若有任何問題都可以向文山區健康服務中心2234-3501或防疫專線2375-3782洽詢，也要提醒大家如果有發燒、呼吸道症狀、腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似病症，請向醫師評估採檢、撥打1922或向衛生局、所洽詢。

黃珊珊說，另有313位市民朋友，曾在1月18日造訪全家長賓店，1月21日造訪大食代廣場(大直旗艦店)，請收到此細胞簡訊的民眾，也儘速前往7大院區篩檢，若有問題可向中山區健康服務中心2501-4616或防疫專線洽詢。

黃珊珊說，還有681位市民朋友，1月19日曾造訪阿圖麻油雞(台北博愛店)，1月21日曾造訪 遠東百貨台北寶慶店B1美食街，請在接獲通知後，填寫問卷，並儘速採檢。

黃珊珊說，由於Omicron傳染力較強，加上感染後多為輕症，類似感冒或無症狀，較容易被輕忽，務必請各位市民朋友接到簡訊後，依照上面的指示前往各院區採檢，盡早採檢才能有效把病毒控制，避免擴散。最後還是提醒大家出門在外，記得加強消毒，酒精不離身！

黃珊珊今早公布五足跡，請市民前往七大院區採檢。（摘自黃珊珊臉書）

黃珊珊今早公布五足跡，請市民前往七大院區採檢。（摘自黃珊珊臉書）