LUKE KENNARD AND-1 THREE POINTER 😱



CLIPPERS COMEBACK FROM DOWN 35 TO GET THE W pic.twitter.com/6IevCodxrr — Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2022

這下子快艇前鋒肯納德的絕殺四分打，真的只是誤會一場！根據聯盟官方27日公布快艇與巫師比賽最後兩分鐘裁判報告，總共出現4次誤判或錯判，其中3次對巫師不利，特別是在肯納德最後1.9秒三分出手之前，應該先被巫師後衛畢爾犯規了，這球應該不算！

這場快艇從35分大幅落後上演逆轉秀的比賽，最後兩分鐘總共出現4次誤判，首先是在最後50秒，肯納德在防守巫師前鋒波普之際，應該有出手拉到波普，影響到波普的上籃沒進，這一球應該吹防守犯規，把波普送上罰球線兩罰。

接著在最後28秒，庫茲馬在傳球之前，軸心腳明顯移動了，應該被吹走步違例；來到最後10.9秒，威斯洛在場邊發球，結果他雖然把球發進來給肯納德投進超遠三分球，實際上威斯洛已經出現5秒未把球發出的違例，球權應該給巫師才對。

至於最受爭議的絕殺誤判，出現在最後1.9秒，肯納德在三分出手之前，畢爾很明顯已把雙手放在肯納德身上，且跟肯納德的手臂有所接觸，這球應該是提前犯規，肯納德三分進球不算，只能罰球兩次，代表快艇根本沒有辦法完成逆轉秀才是正確的。