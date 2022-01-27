威力彩頭獎連摃27期，台彩預估今（27日）頭獎金額上看6.2億，且年假即將開始，預料將吸引不少民眾搶買，台彩董事暨發言人黃志宜就透露，由於過去曾接待超過430位頭獎得主，讓他獲得「黃金右手」稱號，其中一位令他印象深刻得主，只是在回家途中經過投注站，就將口袋所剩的50元拿來買彩券，結果就中了頭獎，藉此經驗呼籲大家，「走過路過不要錯過，有買就有機會。」

周一（24日）開出的威力彩頭獎再度摃龜，已連27期無人中獎，台彩預估，下一期（今開獎）的威力彩銷售金額約1.25億，頭獎累積金額將上看6.2億。

《今日新聞》報導，現任台彩董事暨發言人黃志宜分享頭獎得主們中獎的模式，有一次接待一名中4億威力彩的頭獎得主，由於中獎人是自選號中獎，因此在離開時也給了他兩組號碼，後來用這兩組號碼投注，其中1組中了4000元，讓他直呼頭獎得主的氣勢真的很旺。

此外，有位來自板橋的頭獎得主，只是在下班途中經過彩券行，就將口袋內所剩的50員拿去買彩券，沒想到最後竟中頭獎，此次經驗也讓黃志宜直呼，「走過路過不要錯過，有買就有機會，哪怕只有50元。」

今年過年期間，台彩加碼8.8億，其中大樂透加碼360組100萬元春節大紅包共3.6億元，且自1月28日起連續15天大樂透天天開獎，創史上最長連續開獎天數，威力彩方面，台彩則喊出頭獎機動加碼2億，累積獎金不到3億就加碼2億，以加碼1次為限。