Omicron疫情緊繃，部分企業已陸續重啟WFH(在家工作)，一零四(3130)旗下104人銀行發布國內首份職人與企業對WFH的認知報告，調查指出，軟體工程、行銷、金融、業務、財會、人資、行政總務等15大職務企業偏向WFH。企業和上班族一致認同，適合WFH的人選優先考量：個人自我管理、績效、工作是否能轉為線上、家中設備能否支援，其次才是個人家庭狀況。

根據104人力銀行統計，曾經或正在WFH的企業和上班族任職的公司產業具備以下5大特質：1.北部、大型(員工500人以上)、外商、上市櫃；2.軟體網路／電信通訊、大眾傳播、電子資訊／半導體資訊科技業、金融投顧及保險業。因軟硬體資訊設備充足，較易進行WFH；3.新創公司，可節省租金成本；4.公司文化自由開放，員工平時即無需打卡，對員工具備高度信任；5.跨國公司，在台人數少機動性高，且WFH還能配合外國時間克服時差。

至於哪些職務企業偏向WFH？104人力銀行統計有15項職務企業偏向WFH，前三名分別為：經營/幕僚人員、人力資源類人員、行政/總務類人員。

同家公司、相同部門與職務的員工，為何有人可以WFH？但有人不能？針對7項評判指標，在1（低度認同）到10分（高度認同）之間，企業與上班族給了高於6分的評判指標有：員工自我管理能力、工作內容能否改成線上、家中資訊設備能否支援、以及個人績效表現，低於6分則為家中是否有12歲以下兒童、家中是否有長輩需要照顧。

104人力銀行盤點WFH成功的5大關鍵：1.彈性有效的作業模式；2.彼此信任的公司文化；3.清楚明確的績效目標；4.充足順暢的軟硬體設備；5.適切的職務和人選。104人力銀行人資長暨整合招募服務處資深副總鍾文雄分析，不論企業或上班族，彈性有效的作業模式、彼此信任的公司文化，排名高於充足順暢的軟硬體設備，顯示成功是「用錢買不到的」。