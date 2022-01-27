台灣昨增46例本土，累計出現10條傳播鏈，其中有6條至今感染源不明。對此，精神科醫師沈政男表示，狡猾的Omicron很會鑽漏洞，所以大家要小心謹慎，如果疫調與隔離的防疫手段無法將R值降到1以下，就要思考是否升級社區防疫強度，才能改變戰局。不過，只要還能疫調，疫情就不至於失控；但若想清零恐須社區防疫強度配合。

沈政男今在臉書發文表示，26日新增的46例本土中，最值得注意的是餐廳群聚，大湳市場母女（案18135與案1815）與孕婦（案18348）及透過社區篩檢出來的2確診，都曾在同餐廳吃飯過，這代表孕婦的感染源找到了，且大湳母女很可能也是在餐廳裡被傳染，而社區篩檢能與既有的群聚兜起來，代表傳播鏈被疫調與熱區普篩有效圍堵。

沈政男說，圓山廚師一家與宜蘭礁溪飯店群聚的基因定序與桃機不同，彼此之間也不同，應屬不同感染源，代表這2起群聚不是由桃機傳過去的，也代表社區傳播鏈尚未跨縣市，但病毒是怎麼傳的？只能說Omicron很會鑽漏洞，機場入境、旅館檢疫、居家檢疫與醫院都要小心；現在只能等基因定序結果，與入境旅客比對就會更清楚。

沈政男指出，桃園龍潭中年男子與桃園幼兒園的兩起群聚案，都再驗出確診者，但至今都不知道感染源，不過，還好這兩起群聚的指標個案都是在發病3天內確診，頂多就是傳了2輪，而這兩起群聚的基因定序尚未出爐，但照理說可能也是桃機群聚衍生出來的，倘若不是，那就是另有病毒滲漏處。

沈政男也說，亞東醫院病患與家屬母子確診，與先前確診護理師有無關聯，還需看病毒基因定序比對的結果；而26日其他新增的個案就是桃園亞旭電腦群聚與高雄港區的相關接觸者。

沈政男表示，桃園陸續出現感染源不明的案例，代表病毒從既有的群聚疫調裡面滲漏出去了，而這些零星個案只要遇到餐廳、幼兒園這樣易傳染的地方，便會形成下個群聚。目前看來若無法把R值壓到1以下，零星新增難免，但也不至於暴增。

沈政男透露，有人提到「疫調夠快就能追上病毒」，而他認為「天下武功，唯快不破。」只要疫調速度夠快、能追上病毒，疫情就不會失控，也保有清零的可能，但如果疫調與隔離怎樣都無法把R值降到1以下，就要思考是否升級社區防疫強度，才能改變戰局，還能疫調，疫情就不至於失控；但要清零，還需社區防疫強韌度來配合。