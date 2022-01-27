民進黨中執會12日通過「2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」，六都直轄市長候選人由黨主席蔡英文徵召，將於農曆年後啟動徵詢與布局作業。作家苦苓痛批，六都市長候選人全部由黨主席徵召，既沒有黨員初選也不做全民調，「這樣還好意思叫作『民主進步』嗎？」對此，不少網友認為，蔡的權威領導在後執政時期將面臨質疑，可謂「風向變了」。

「2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」條例明定，候選人將由黨主席徵召；至於處理非直轄市中非執政縣市提名人選的徵詢、協調作業，將成立「2022年選舉對策委員會」負責，選對會成員由黨主席提名經中常會同意後任命。換言之，2022年縣市首長候選人將由蔡英文掌握提名大權。

對此，苦苓26日在臉書發文抨擊：「六都市長候選人全部由黨主席徵召，既沒有黨員初選也不做全民調，這樣還好意思叫作『民主進步』嗎？全黨上下竟然只有一個人有意見！」

苦苓的言論引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《TVBS新聞》留言：「感覺民進黨內對蔡英文權威式領導的不滿開始爆發，風向變了」、「蔡進入後執政時期，大家都放眼2024的繼任者了」、「政治很現實，畢竟蔡英文不能再連任總統了，各種質疑與不滿開始不演了」、「以前不敢嘴總統的人，現在都沒在怕」、「蔣經國事件後可見，民進黨開始內鬥了」、「民進黨已變質，變獨裁。披民主皮，骨為獨裁」。