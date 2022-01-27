基輔市長維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）坦言，覺得被德國「背叛」了。

面對俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，德國先前表態不支援基輔武器，引發「見死不救」的罵名，昨（26）日德國政府宣布提供烏克蘭5000頂頭盔，還強調此舉明確表示「支持」烏克蘭，讓基輔市長維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）震驚到「啞口無言」，痛批德國的舉動是個「笑話」，反酸：「下次是要送枕頭嗎？」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）日前表示，出於歷史原因，德國不支持出口致命性武器，拒絕向烏克蘭提供防禦性武器的立場，讓柏林承受外界指責，烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）22日發布推文向德國喊話，希望德國至少捐贈10萬件防彈背心及頭盔。

‼️Київ очікує від Берліна ну хоча б 100 тис. бронежилетів і шоломів для військ територіальної оборони-для тих добровольців, які пліч-о-пліч з ЗСУ готові захищати Україну від 🇷🇺навали. Цей наш заклик у впливовій газеті @handelsblatt - топ-новина в 🇩🇪ЗМІ‼️ Danke #MathiasBrüggmann🙏🏻 https://t.co/8g9wKe2eVW — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 22, 2022

回應烏克蘭，德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）昨日宣布，德國將提供烏克蘭5000頂軍用頭盔，強調此舉傳遞「非常明確的訊號」：「我們站在你那邊支持你。」

德國此前表示將捐贈烏克蘭野戰醫院及必要訓練，價值約530萬歐元（約新台幣1.65億元）。

針對德國終於回應需求、「慷慨」捐贈5000頂頭盔，曾是世界重量級拳擊冠軍的基輔市長維塔利．克里契科表示「這絕對是個笑話」，「德國政府的行為讓我啞口無言，國防部顯然沒有意識到我們在對抗的是武器精良的俄羅斯軍隊，隨時可能再度入侵烏克蘭。」

他嘲諷德國：「德國下次會給予什麼樣的支持，枕頭？」

德國拒絕提供武器支援烏克蘭。

《衛報》指出，就算德國捐贈5000頂頭盔，也無法降低外界對德國的疑慮，目前已經有超過10萬俄羅斯大軍集結在烏克蘭邊境。

德國正面臨外界壓力，要求放棄拒絕在烏克蘭進行歐盟軍事訓練的決定，外交消息人士透露，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）24日在27國部長會議上提出這項問題，要求反對者重新考慮。

預計接下來幾周，歐盟外交事務官員將進一步說服柏林同意，據悉除了德國，義大利、西班牙、奧地利、希臘也都拒絕。

德國主張建立歐洲和平機制（European peace facility），這是一項改善烏克蘭武裝部隊的融資計畫。

德國不只拒絕提供烏克蘭防禦性武器，近期也被指控阻擋運輸北約（NATO）盟國提供的武器，愛沙尼亞希望提供烏克蘭蘇聯製D-30榴彈砲，不過這批武器目前放置在東德，因此需要德國政府批准出口。