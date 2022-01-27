台股在農曆牛年封關，受到國際市場亂流影響，影響市場抱股過年意願，牛年封關收黑，是自2017年以來春節封關未能收紅盤的一年。展望虎年台股走勢，PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，3面向利好，虎年台股先蹲後跳。首先，台股短線急跌後已出現負乖離，其次融資水位持續下降，浮額沉澱，第三配合台股高殖利率的優勢，虎年開紅盤之後有望吸引低接買盤進場布局優質個股，特別是成長趨勢較為顯著的科技類股包括通信網路、電子零組件如ABF載板、其他電子等，而具有硬體更新利基的AMD供應鏈、伺服器、DDR5、PCIe 5.0、Thunderbolt 4、USB 4.0等，也是虎年台股選股方向所在，至於傳產方面則可以紡織、食品等類股為主。

雖然牛年牛尾巴遇亂流，但台股在牛年整體表現仍然不俗，統計顯示，牛年台股大漲11.85%，上漲1872點，推升總市值來到54.94兆元，再成長6.73兆元，且牛年的平均成交日均金額來到3878.58億元，顯見多頭市場交投熱絡。三大法人方面，牛年最挺台股的就屬投信法人，買超796.32億元，不過外資減持台股3848.28億元，自營商也站在賣方賣超1530.19億元，三大法人合計牛年賣超台股4582.15億元。

牛年的4個「最大」分別為:一、漲幅最大個股陽明(2609)358.6%，跌幅最大個股康控-KY(4943)-66.42%，漲幅最大類股運輸153.6%，跌幅最大類股其他電子-8.04%。

葉獻文認為，目前全球都在等待聯準會接下來的動作，包括升息與縮表的幅度、速度，將牽動金融市場的動向，不過從歷史經驗來看，雖然升息前市場確實會出現劇烈波動，甚至不排除升息前兩個月有約一成的拉回走勢，只要升息循環開啟後，指數往往能再度反映經濟成長的現況，預期股市將呈現短空長多、先蹲後跳趨勢。

葉獻文說明，1月以來聯準會主席鮑爾指出通膨是美國達成完全就業的最大阻礙，其他官員更暗示3月將啟動升息，但對於之後是否縮表、縮表幅度為何等仍很模糊，也是讓近期包括台股在內的市場大幅承壓的主因。因此，若本週FOMC的聲明能「鷹中帶鴿」，透過漸進步驟，將有助緩和市場情緒，或是給予市場明確結論，降低不確定性，同樣能提振市場投資信心。