男星羅志祥一甩遭周揚青毀滅式分手的陰霾，他沉寂1年多後，日前在花蓮跨年晚會上，勁歌熱舞30分鐘不斷電，表演大獲好評，親民的羅志祥也積極經營社群網站，他昨（26日）就在臉書豪曬V臉自拍，沒想到卻遭指修圖修太多、像吳亦凡，對此，羅志祥也親民回應了。

羅志祥昨在臉書曬出3張自拍，他一下嘟嘴賣萌，一下又調皮對鏡頭做鬼臉，照片中，羅志祥身穿鐵灰色上衣、搭配羽毛造型項鍊，再頭頂著黑底白字的毛帽，羅志祥穿搭簡約又有型，同時，羅志祥也發文寫下：「不說幹話 就自拍三張！」吸引網留言：「最鍾意第三張，又帥又可愛」、「臉消瘦很多耶~工作太勞累要記得休息喔」。

不過有人則有留言指羅志祥修圖「修太多了 乍看還很像 吳籤（吳亦凡）...」、「你未免也把自己的臉修得太尖了！！好難看」，對此，馬上有歌迷PO影片佐證羅志祥是真的變瘦，該網友馬上留言道歉，羅志祥也親民回應：「哈哈哈 沒事」，至於網友說他像吳亦凡，羅志祥則說：「愛呀 沒修呀 就調色而已」。

羅志祥在花蓮跨年壓軸演出，復出首秀大獲好評。（圖／取材自羅志祥 SHOW臉書）

其實，羅志祥為了跨年晚會的復出表演，他逼自己在一個月內要恢復體態，羅志祥透過有氧健身、控制飲食，並用斷食法挑戰極限，在一個月瘦8、9公斤，也讓羅志祥的身材變得精實許多，而羅志祥也將在明晚再登上台北小巨蛋，為「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」擔任表演嘉賓，外界都期待他當天的精采演出。