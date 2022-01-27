國民黨在公投、立委補選、罷昶案投票三連敗，《美麗島電子報》昨(26日)公布民調，民眾對國民黨好感度僅22.7％，創下16年來的次低。國民黨青年部前主任陳冠安昨在臉書指出，無論是哪則新聞標題，都可以看出藍營當前的低潮與困境，應該要先從找回泛藍支持者的認同開始，且全黨力拚到底才有一線曙光，這也是為何台北市議員羅智強當前的「希望公車」，會有超過百位黨公職人員響應的緣故。

陳冠安指出，如何找回支持者的認同，是全黨上下的事，沒有人可以置身事外，這也是為何羅智強當前的希望公車，會有超過百位黨公職人員響應的緣故，老實說，用公車宣傳，並不是大事、新鮮事，但卻能讓泛藍支持者看到，仍然有人不畏逆風、戰鬥到底的精神，有了希望，火種才能不滅。

陳冠安表示，作為藍營基層，必須提醒，公投補選失利之後，藍營社群裡蔓延空前的政治冷感，許多支持者都認為投票已然沒用，倘若沒有更多的羅智強挺身而出，年底選舉，將可能迎來藍營史上最低的投票率。他更喊話，還有10個月的時間，夥伴們，一起拚。

而該篇貼文也引起羅智強關注，他現身留言表示，「希望帶來希望，光明召喚光明，世界不會被貪婪摧毁，因為善的力量會無限凝聚，惡終會消散」。此則留言已有近千名網友按讚。

另外，對於該項民調，國民黨表示，各家民調都會作參考，國民黨會繼續努力在重大民生議題上為民發聲，用最嚴格標準監督政府，讓民眾有感。