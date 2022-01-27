美「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）航母測試戰鬥系統

五角大廈測試辦公室的新評估顯示，美國海軍最新、最貴的戰艦「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）航母身價雖達130億美元（約3605億台幣），但戰鬥系統「尚未證明，它能有效防衛」航母，免受反艦飛彈和其他威脅。

據《彭博》（Bloomberg）新聞報導，報告顯示，雖然感測系統令人滿意地發現，追踪並鎖定目標，但測試艦上的攔截飛彈，雷達和數據傳播系統卻限制了摧毀來襲複製武器的能力。此外，據這長達5頁的報告說，「福特」號揮之不去的，還有戰機起降系統可靠性差，或難以掌握的問題。

另一方面，測試辦公室說，評估關鍵系統弱點的衝擊測試發現，有幾個先前沒察覺的設計缺失。不過，美國海軍已發現，有幾個提升生存能力的機會，好讓福特級航母加強對抗水下交戰威脅。

最新評估讓五角大廈官員和國會議員心中產生新疑問，那就是「福特」號9月中部署，首度搭載艦載機，並率領編隊巡航前，美國海軍要如何充分證明，問題已有所改善。隨著中方不斷擴增海軍艦隊，「福特」號要如何改善雙頻雷達，數據融合等先進防禦能力，也顯得日益迫切。

不過，測試辦公室說，在好些狀況下，「福特」號上的加特林式艦砲系統遭遇了多次可靠性問題，以致無法執行任務。