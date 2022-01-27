17日在籃網與溜馬比賽不慎遭到隊友壓傷，造成左膝內部副韌帶扭傷退場的杜蘭特，目前確定需要4到6周時間復原，且能完全康復，杜蘭特27日受訪時表示，「我原本以為這次傷勢很嚴重，這種不確定性快讓我瘋了，幸好最後事情沒那麼糟糕。」

也難怪杜蘭特會有那麼嚴重的陰影，因為這次的受傷就跟2017年2月他的受傷狀況雷同，當時他遭到勇士隊友帕楚利亞壓傷，造成左膝內部副韌帶撕裂與脛骨挫傷，讓他整整休兵快4個月才歸隊，這次換成被籃網隊友布魯斯布朗壓傷膝蓋。

「我現在的感覺很棒，我的膝蓋刺痛了好幾天，但我現在已經逐漸恢復到正常生活，」本季場均29.3分、7.4籃板及5.8助攻，且穩居聯盟得分王的杜蘭特表示，「會出現這種傷勢，總是讓人相當懊惱，但這也是比賽的一部分，我無法說什麼。」

自從杜蘭特受傷以後，籃網就從東區龍頭位置滑落到東區第3，更傳出哈登不滿待在籃網，打算今年夏天跳槽七六人跟恩比德聯手謠言，杜蘭特當然更想趕緊歸隊幫助籃網重回正軌，目前他雖可望擠進全明星賽先發，卻已經提前宣告不打全明星賽了。