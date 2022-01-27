區塊鏈跨境匯流平台XREX宣布，成功取得加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）的貨幣服務業（Money Services Business MSB）註冊許可，將允許XREX拓展其加密貨幣與法幣服務，為XREX在北美市場營運奠下良好根基。

XREX執行長黃耀文表示，除了加拿大以外，目前XREX也正在新加坡金融管理局申請大型支付機構執照，同時也已向台灣金管會銀行局提交洗錢防制法令遵循聲明書。以今年營運來看，隨著營運規模擴大，2022年業績應有望呈現三倍成長。

XREX法遵部主管張淩嵐表示，加拿大是數位資產保障與金融監管的全球標竿之一，獲得MSB牌照也是展現XREX捍衛平台安全的承諾，打擊不法之徒並保護用戶，防止其誤涉加密貨幣相關的犯罪行為。在營運方面，取得加拿大牌照，則將對XREX未來擴大服務亞洲、歐洲、中東與南美洲地區的客戶，具有極高意義。

加拿大是一個蓬發展的金融體系，成千上萬的移工與跨境商人，每日都有匯款、貿易、應收帳款和跨境支付的龐大需求。而在其中，像XREX這樣受政府監管的加密貨幣平台，成為他們與世界各國的個人與企業交易的重要入口，其中又以印度、非洲等開發中國家最為熱絡。

而截至目前為止，XREX是唯一將總部設於台灣，成功取得加拿大MSB牌照的公司。

XREX於2018年成立，創辦人暨執行長黃耀文本身為全球知名資安專家，團隊成員分別來自法遵、加密貨幣、區塊鏈、金融科技與跨境支付等專業領域。

XREX的反洗錢與客戶身分驗證機制可監測與分析可疑行為，並保護用戶安全，幫助新興經濟體中的跨境商人與企業，站在「乾淨且平等」的起跑線上，在全球市場中發展和競爭。

XREX近期也與全球頂尖的反洗錢技術夥伴結盟，包括萬事達卡旗下的CipherTrace與TRM Labs，讓XREX成為全球最安全可靠的加密貨幣平台。

XREX也是金流移轉資訊共享聯盟（Travel Rule Information Sharing Alliance TRISA）的成員。TRISA聯盟由多家頂尖加密貨幣公司組成，致力打擊全球加密貨幣產業中洗錢、詐騙、與其他不法行為。黃耀文先前也發表公開信，宣布XREX已經符合國際防制洗錢金融行動工作組織 （FATF）制定的國際轉帳規則（Travel Rule）。