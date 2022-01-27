數位創新、數位金融，數位經濟，成為虎年開春後，各銀行積極拓展的領域。中信金(2891)旗下中信銀行打造中國信託i適貸數位平臺，串接起查詢及申貸服務。而合庫金(5880)旗下合庫銀搶攻智能理財，維出「i庫博(iCooper)」進軍智能新領域。

中國信託銀行統計資料發現，截至去（2021）年底，6成以上房貸客戶透過中國信託i適貸申辦房貸，核貸最快僅需2個營業日，公教人員線上數位申貸需求則較2020年增加29%，配合中信銀行承辦的「築巢優利貸－全國公教員工房屋貸款」，可望加速公教人員完成築巢心願。

中信銀行配合行政院人事行政總處推出「築巢優利貸」，即日起至2024年12月31日止，提供貸款年利率為1.31%，免收取徵信查詢費及提前清償違約金等優惠。申貸人年收入滿新臺幣80萬元（含）以上且符合首購自住，擔保品位於特定區域，經中信銀行綜合評估收入負債、年齡、屋齡等條件，最高貸款額度可達8成5，貸款年限最高35年，公教人員可輕鬆購屋。中信銀行優化三大房貸流程，可線上申請作業，借款人、保證人或共同借款人不用親自跑分行。若以電話詢問房貸需求，則透過房貸專員發送簡訊提供申貸網址自動帶入資料，減少填寫時間。此外，客戶可利用「軟體憑證」授權中信銀行至財團法人金融聯合徵信中心，查詢客戶所得及財產等資料，加速完成房貸申請作業。

合庫銀行智能理財「i庫博(iCooper)」1月27日正式上線，客戶只需要在網路上操作並回覆簡單的問卷，系統就會依據客戶風險屬性及回覆內容，提供個人化最適投資組合建議，並可以選擇單筆或定期定額方式申購建議之投資組合套餐，後續將由系統持續追蹤投資績效，並適時通知客戶投資組合的調整建議，協助客戶應對變化萬千的投資市場。智能理財「i庫博(iCooper)」包括3種智能投資規劃，分別為幫助客戶營建夢想、勇敢追夢之i夢想；創造被動式收入、品嚐悠活人生之i悠活；規劃退休生活、享受樂齡時光之i樂齡。合庫銀行致力於持續陪伴客戶每個人生階段，一同創造精采璀璨的人生。

合庫表示此次推出智能理財「i庫博(iCooper)」，目標是透過數位科技將理財服務普及至每一個人生活中，協助客戶長期穩健的累積財富，營造傳統銀行新思維的理念。為鼓勵客戶體驗合庫銀行全新推出的i庫博(iCooper)，111年1月27日起至6月30日止，客戶使用i庫博(iCooper)申購投資組合享免收平台使用費的優惠。