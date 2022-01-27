27日隔夜美股漲跌不一，美國聯準會宣布利率不變，將在3月初結束資產購買後可能會升息，同時，主席鮑爾暗示即使日後升息，也不會阻礙經濟成長，且不排除將定期升息的可能性。另外，波音、特斯拉等最新財報也是市場焦點。

★主要指數

鮑爾談話期間，美股三大指數陸續翻黑，盤中交易時，標普以及那斯達克，跌幅都均一度超過1%，同時，大漲超過500點的道瓊，也一度下跌超過400點。

道瓊跌129.64點或0.38%，收34168.09點；那斯達克漲2.82點或0.02%，收13542.12點，元月迄今已下修13%，且距2021年11月新高也下挫一成左右；標普500跌6.52點或0.15%，收4349.93點，創2021年10月5日以來新低，最近七個交易日內第六日收跌。費城半導體收3407點，漲56.15點或1.68%。

★消息

近期美股大幅震盪，主要是美企財報表現失準、烏克蘭地緣政治緊張、新冠疫情傳染過快以及聯準會貨幣政策態度等。

結束兩天利率會議後，聯準會表示，目前創40年新高紀錄的通膨，已遠遠超過目標值2%，且人力市場表現強勁。聯準會釋放將會升息的訊息，預計3月初結束資產購賣，日後一旦升息或將開始縮減高達九兆美元的資產負債表。就在聯準會發表聲明後，觀察聯邦基金期貨盤，透露出2022年可能會升息4次。

鮑爾開始談話後，美國10年期公債殖利率在最近四個交易日，盤中首度升破1.8%且愈走愈高至1.85%，較盤中低點約上升10個基本點。同時，對利率敏感度較高的2年期，也升逾10個基本點至1.16%，最終創新冠疫情爆發近兩年來的最大升幅。

★分析

線上金融交易業者Swissquote認為，近來美股暴漲暴跌，已不易觀察出何時將探底，且美企財報結果都不怎麼樣。

高盛則認為，美股大跌都是買點。另外，花旗表示，一些季報表現亮眼的成長型公司股價，跌勢可能將趨緩。

★類股

美股表現較佳者，能源礦產業漲一成，非耐久財消費項目漲4%，以及電子科技類漲近2%。至於科技服務、商業服務以及零售銷售均跌13%左右，表現較差。

★重磅股

龍頭科技大廠漲跌互見。這GANMMA六大權值股，谷歌母公司Alphabet漲1.8%，而更名至Meta的Facebook，以及奈飛都跌逾1.8%，亞馬遜跌0.8%，蘋果也小跌0.1%。盤後，知名對沖基金大佬阿克曼（Bill Ackman）表示，最近已買入超過310萬股的奈飛股票，奈飛盤後也一度大漲超過6%。

★焦點股

收漲2.07%的特斯拉，季報營收與獲利均創新高，並示警供應鏈供貨吃緊狀況，2022年將會持續下去，同時，也拖累幾季的新車產量。盤後，特斯拉股價一度下跌6%，但隨後又上漲。

收跌4.82%的波音，季報經調整後，自由現金流達4.94億美元，較市場預估的負12.1億美元來得佳。另外，因787系列客機生產問題，也造成45億美元虧損。

收漲近2.9%的微軟，財報優於預期，但天價收購電玩遊戲業者動視暴雪，卻引發市場擔憂。微軟季報中營收為517億美元，年增兩成，比預估值509億美元要好。

收漲逾1.3%的英特爾盤後公布前一財季季報，獲利與營收都較預期高，但未來一季獲利預估卻低於預期，盤後也一度跌近5%

收漲2.5%的德儀，季報的營收優於市場預估。

收漲約1.6%的新冠藥廠莫德納，股票評等被德意志銀行從賣出上調至持有。

★台股ADR

台積電漲0.49%、聯電跌1.78%、日月光漲1.14%、中華電信漲2.34%。