桃園市教育局官網公告，群倫補習班停課14天。（圖取自桃園市教育局官網）

桃園市教育局官網公告，群倫補習班停課14天，需要停課至2月9日，據悉昨晚衛生局通知有學生確診，目前該補習班匡列2個班級共31名學生、4名教職員將進行採檢。

桃園目前停課14天學校累計14校，分別為中壢高商（含進修部）、東興國中、方華補習班、內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校、信義國小及附幼、華盛頓幼兒園、高昇課照中心、小牛津幼兒園、東安國小及附幼和新街國小及附幼、加貝爾幼兒園及群倫補習班。