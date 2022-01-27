桃園再傳學生確診！群倫補習班35名師生遭匡列 09:142022/01/27 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園群倫補習班傳有學生確診需停課14天。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市教育局官網公告，群倫補習班停課14天。（圖取自桃園市教育局官網） 桃園市教育局官網公告，群倫補習班停課14天，需要停課至2月9日，據悉昨晚衛生局通知有學生確診，目前該補習班匡列2個班級共31名學生、4名教職員將進行採檢。 桃園目前停課14天學校累計14校，分別為中壢高商（含進修部）、東興國中、方華補習班、內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校、信義國小及附幼、華盛頓幼兒園、高昇課照中心、小牛津幼兒園、東安國小及附幼和新街國小及附幼、加貝爾幼兒園及群倫補習班。 27天350例本土！台灣最新確診地圖曝 不明感染源6起 全國最慢 北市通過1715億總預算 #補習班 #群倫 #停課14天 #附幼 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣大獨賣Nest Hub推出限時優惠 04:102022/01/27 時尚消費 友善環境 福壽產製碳標籤寵物食品 04:102022/01/27 證券．權證 Omicron很會鑽漏洞 本土疫情失控？醫揭判斷關鍵 08:492022/01/27 生活 台灣人看大陸》禮失求諸野 00:022022/01/27 兩岸徵文 賴清德過境美國 17國會議員視訊挺台 04:102022/01/27 政治要聞 電信業今年大展拳腳 台灣大 擬再啟併購行動 04:102022/01/27 財經要聞 得Omicron會腦霧！輕症也恐終身腦損傷 04:272022/01/27 健康 盛群上半年營運 拚勝去年同期 04:102022/01/27 證券．權證 政院人士 福島食品解禁 春節前不會宣布 04:102022/01/27 生活新聞 高雄台灣燈會 重現星際大戰光劍秀 04:102022/01/27 地方新聞 群創操刀 北捷數位列車上路 04:102022/01/27 產業．科技 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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