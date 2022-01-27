美國之音引述國際奧委會(IOC)周三(26日)表示，奧委會的有關人員在上周與中國網球運動員彭帥進行了交談，並將於下月冬奧會期間在北京與她會面。出於對彭帥安危的擔憂以及對中國政府在此事件上進行的網路言論審查的關切，世界女子網球協會(WTA)已暫停在中國的所有賽事。

中國網球名將彭帥去年11月2日在微博上公開指稱曾任中共政治局常委、國務院副總理的張高麗逼迫她與其發生性關係。這條貼文很快被刪除。當局展開了大範圍的網路內容審查，她也隨後從公眾視野中消失了近三周的時間，引起了國際社會的廣泛關注。

去年12月，彭帥在接受新加坡《聯合早報》採訪時說，她從未指責任何人對她進行性侵，並說她的那條貼文被誤解了。已退休的張高麗迄今尚未對此事發表評論。

國際奧委會一名發言人表示：「自2021年11月21日國際奧委會與彭帥第一次通話以來，國際奧委會團隊一直與她保持聯繫，並與她進行了多次對話，最後一次對話就在上周。」

這名發言人說：「彭帥再次提到，她期待與國際奧委會主席托馬斯·巴赫(Thomas Bach)和國際奧委會運動員委員會主席埃瑪·泰爾霍(Emma Terho)會面，我們在第一次交談期間就邀請了她。」

儘管國際奧委會已經與彭帥通了幾次電話，但國際上對她的人身安全和處境的擔憂並沒有消除。彭帥缺席正在澳洲舉行的世界上最重要的一場網球公開賽，被認為是她仍然沒有人身自由的一個證據。

中國國家主席習近平1月25日於北京釣魚台國賓館會見了國際奧委會主席巴赫後，國際奧委會官網發布一則貼文說，「兩位領導人討論了國際社會對2022北京冬季奧運會的堅定支持。」

中國官方沒有直接評論彭帥最初的帖子，但北京在世界女子網球協會暫停在中國的賽事後表示反對將體育「政治化」。