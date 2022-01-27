71歲台灣舞蹈教父蔡頭上月底在雙和醫院不敵肝癌病魔過世，噩耗一出令不少演藝圈好友都相當悲痛，前「咻比嘟嘩」成員小馬（本名：倪子鈞）昨(26日)則發文分享與蔡頭之間的小故事，自曝在工作生涯遇到撞牆期曾向蔡頭請教，沒想到被對方痛罵：「你是白癡嗎？」有如給了他一記當頭棒喝，也讓小馬造就了演藝事業的代表作。

本名蔡斯文的蔡頭過去是秀場天王，也曾經營紅頂藝人表演，但一度因為生意走下坡慘賠，近年他淡出演藝圈，去年底傳出病重，因罹患肝癌住院，當時他回應媒體在住院休養中，未料昨二度傳來消息已經是天人永隔，行事低調的他死訊還是在過世一個月後才曝光，更讓不少藝界好友震驚不捨。

小馬發文悼念蔡頭。（圖／中時資料照片）

48歲的小馬2010年以外景節目《世界第一等》獲得電視金鐘獎「行腳節目主持人獎」，5年後與太太許書綺（小米）結婚，如今是幸福人夫，昨他發文隔空哀悼前輩蔡頭，直說先前有致電給蔡頭關心，但是對方沒接，沒能來得及說得出的這句謝謝，想藉由這機會讓蔡頭知道，「您的一番話真的改變了我的一生」。

小馬發文。（圖／翻攝自小馬 倪子鈞臉書）

小馬說，其實當年他一度想放棄《世界第一等》的主持工作，回去電視台改錄輕鬆的帶狀節目，遇到蔡頭哥詢問他意見，被蔡頭大罵：「小馬，你是白痴嗎？你給我撐下去，世界第一等是你的代表作」，才讓小馬後來有機會鍍金，並遇見信仰、找回自己、改變生命，「蔡頭哥，我現在寫這封訊息心裡真的很難過，我會記得您的話，謝謝您給我智慧的引導，願您安息」。