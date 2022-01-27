中部一名人妻去年2月向熟識的刺青師傅要求修補身上圖樣，但兩人在店內喝完酒後卻在沙發上嘿咻，女方丈夫得知自己戴綠帽，怒告2人求償。但人妻去辯稱自己喝醉遭到性侵，刺青師則反駁是自己喝醉被女方硬上，法官勘驗店內監視器，赫然發現人妻先替刺青師口交、打手槍，又主動以「女上男下」姿勢做愛，過程兩人都很清醒，認定雙方是合意性交，判2人應連帶賠償綠帽夫20萬元，仍可上訴。

女方辯稱，她與刺青師認識已久，110年2月某日，她約師傅下班後修補刺青，但到了店裡後，師傅就邀他喝酒，她基於信任對方，因此才一起喝酒，但事後卻不勝酒力，只知師傅要清場幫她開始修補刺青，等回復意識後，才發現在師傅身上，當下有立刻推開，所以兩人不是合意性行為，因此控告男方性侵。

但檢方偵查時，刺青師卻反駁，「我知道她已經結婚，我也承認有發生性行為，但未違背女方之意願，兩人發生關係時，我因為酒醉意識不清，無體力抵抗，才被迫與她發生性關係。」

檢察官為了釐清狀況，勘驗刺青店內的錄影監視器，發現黃女一開始先趴在師傅身上，其頭部在男方下體規律晃動，狀似為其口交，接著還替男方打手槍，之後又主動騎乘到師傅身上，以「女上男下」姿勢持續做愛，女方過程中均處於意識清醒之狀態，且自己更主動扭動身體配合，而認定刺青師並未性侵。

檢方不起訴後，也主動偵辦人妻涉嫌誣告罪。但被戴了綠帽的丈夫，得知兩人偷情後，憤而提出告訴，向2人各求償80萬元。

法官審酌，2人已逾越一般男女正常交往關係之分際與界限，不法侵害配偶之身分法益，縱認婚姻關係仍維持，信任瑕疵亦已形成，足令原告精神上痛苦，自屬情節重大，因此判賠黃女、廖男各20萬元，仍可上訴。