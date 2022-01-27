百萬Youtuber理科太太（本名：陳映彤）上月與台裔美籍老公John協議離婚，25日進行第三次調解，2人再到法院針對小孩監護權及財產分配協商，理科太太受訪表示全案目前處於保密階段，不宜對外多談，前夫John則不願受訪。除了忙著離婚調解，理科太太近日作客網紅丹妮婊姐的podcast節目，分享對婚姻的看法。

丹妮婊姐昨（26日）在臉書透露於podcast節目採訪到理科太太，稱讚對方離婚後更美，且整理很多「不該進入關係」的男人特質。工作結束後，理科太太對丹妮婊姐說：「婊姐你看著我的眼睛，跟我念一次，千萬不要結婚！！！！」讓丹妮婊姐頓時開懷大笑：「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈你們說，yes I 督是不是要改成no I don’t!!!!!!!!!!」

此文一出，引起廣大的熱議，網友紛紛留言：「就跟碰過金融大海嘯之後叫人不要碰股票一樣」、「有一次我去燙頭髮，老闆娘問我有想要結婚的念頭嗎？！我說沒有～她認真的重口音的說千萬不要改變現在的想法，堅持下去」、「現在任何人說感情有問題，我一律建議結婚。結婚才知道人生最大的難題是與對方相處」，理科太太本人也在下方留言：「你看著我的眼睛，但不小心踏入婚姻的也盡情享受啦，門不是關著的，你隨時有轉身的選擇。」還幽默地配了一張戴著丸尾眼鏡的照片，再度逗樂丹妮婊姐：「丸尾眼鏡很煩！！！ 好，大家聽到了吧隨時任意門！」