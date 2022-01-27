美國政府26日對世界貿易組織(WTO)允許中國每年對價值6.45億美元的美國進口產品徵收補償性的關稅表示「深為失望」，並表示這項決定凸顯了改革世貿組織的必要性。美國貿易代表辦公室發言人亞當·霍吉(Adam Hodg)說，世貿組織仲裁員的決定「反映了上訴機構的錯誤解讀，破壞世貿組織成員保護我們的員工和商家不受中國扭曲貿易的補貼傷害的能力」。

美國之音報導，2008年至2012年，主要在美國總統歐巴馬執政時期，美國對包括太陽能電池板和鋼絲在內的22種中國產品徵收了反補貼關稅。中國在2012年向世貿組織提出了上訴。WTO周三批准中國徵收這筆關稅。

霍吉表示，這項決定「再次強化了改革世貿組織規則和糾紛解決機制的必要性，這些一直被用來庇護中國的非市場經濟行為並損害以市場為導向的公平競爭」。

這起歷時10年的有關補貼爭議的案件所涉及的核心問題，是美國是否可以把政府擁有多數股權的中國公司視為受國家控制。美國爭辯說，中國在世貿組織受到了更為寬鬆的待遇，同時卻對本國產品進行補貼並將其在世界市場上傾銷。

中國最初請求世貿組織的三人仲裁小組授予中國向24億美元美國產品徵收關稅的權利。中國最終獲准徵收的關稅額跟美國在川普總統執政時期對3千多億美元中國產品所徵收的關稅相比，已經相形見絀了。

但是，這是北京在世貿組織取得的又一個具有象徵意義的勝利。2019年11月，世貿組織宣佈中國有權利向價值35.8億美元的美國產品徵收報復性的關稅，在此之前，世貿組織認定，華盛頓確定中國是否在美國市場傾銷產品的方式有問題。