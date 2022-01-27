許多人都有「快篩檢測」的經驗，但是連「蓋房子」也要先做「快篩檢測」，又是怎麼回事？原來是一般民眾買房子，最怕買到「爐碴屋」，過往由於傳統檢測技術不足，產生許多房屋買賣糾紛，現在有一種最新的「AMS砂石快篩檢測法」，藉由快速檢測，確認砂石本質，以使預拌混凝土廠，能夠掌握砂石源頭的品質，將可為預售屋品質建立良好的防範機制，不僅為不動產業者，於建案銷售時，提供產品品質保障，民眾購屋時，只要認明相關檢測資訊或品質履歷，未來也可以買得更放心、住得更安心。

這項獲得專利的「AMS砂石快篩檢測法」，是由亞洲水泥的子公司亞東預拌混凝土公司所提出，總經理金崇仁指出，預拌混凝土占建築業的營建成本6~8%左右，可是混凝土品質的良窳，深切影響整棟建築物的結構安全，混凝土對消費者的「安心宅」非常重要。亞東預拌AMS檢測技術專利通過政府認可後，無償授權全國預拌混凝土同業使用，擔負起企業社會責任與技術共享的ESG精神。

此外，亞東預拌建立技術研發中心，更開發高端產品包括溫控混凝土、自充填混凝土、高流動混凝土及高抗滲混凝土等，已陸續導入台北信義區A7「台北天空塔」、台中之鑽摩天大樓、及全台最高住宅大樓「遠雄The One」等，未來也會提供混凝土從原料端、生產流程到營建端完整的產品履歷、提供品質保證及供應綠建材與低碳混凝土，將與顧客共同組成堅強團隊，成為國內營建業持續成長的動能。

台南市建築經營協會理事長胡富文指，砂石占混凝土組成重量的75%以上，砂石品質好、建築安全沒煩惱。而亞東預拌協助預拌混凝土公會，已經訓練全國1000多位預拌混凝土同業品管人員，未來將與各建築同業，一同為建築安全把關，提供消費者良好的居住環境。