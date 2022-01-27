今天湖人陣中傳來大好消息，據知名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，湖人決定與防守悍將史坦利強生(Stanley Johnson)簽下2年合約，2022-23賽季為球隊選項，此前他與湖人簽下多次10天短約，這次終於靠著好表現獲得球隊正式肯定。

Lakers had been discussing some two-for-one trades along the roster margins, but ultimately landed on keeping Johnson in 15th spot, especially because of his willingness to agree on a team option for year, per sources. That keeps some deal-making flexibility for LA this summer. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2022

沃納洛斯基報導指出此前湖人一直在討論2換1的交易案，但最終選擇讓強生留下，成為陣中第15人，而強生願意接受明年合約為球隊選項，讓雙方的協商非常順利且快速，也為湖人今年夏天運作保留了一些交易靈活性。

此外《The Athletic》名記查拉尼亞(Shams Charania)也跟進證實了這則消息，他表示強生極具感染力的防守和能量讓他贏得今年剩餘賽季的保障。在之前的比賽中詹姆斯(LeBron James)也曾誇獎過強生的表現，認為他出色的防守能力能幫助球隊快速換防。

Forward Stanley Johnson has agreed to a new two-year deal with the Los Angeles Lakers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Johnson’s final 10-day contract expires Wednesday, but his contagious defense, energy and play earn him a guaranteed rest of the year. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 26, 2022

強生本季為湖人出戰14場，有6場擔任先發，平均出戰21.2分鐘，能貢獻6.4分2.6籃板1.3助攻0.8抄截，投籃命中率51.6%、外線34.4%、罰球78.9%，本季得分最高的一場是在1月18日對抗爵士，拿下15分5籃板3助攻，末節他與詹姆斯聯手打出高潮，幫助湖人戰勝強敵，成為他的本季代表作！