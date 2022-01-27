資深藝人蔡頭驚傳去年12月病逝，與他超過40年交情的資深藝人曹西平，透露曾被對方交代「有一天若走了，會交代家人誰都不可以說我走了，要跟大家說我在國外」，讓人聽了為之鼻酸，稍早，曹西平再次發文感嘆：「資深藝人沒有受到應有的尊重」。

曹西平聽聞蔡頭病逝噩耗後，接受本報記者訪問時，由於情緒過於悲傷僅回應一句「他是我當兵藝工隊的老師」，稍早，他再度於臉書發文表示早走的藝人都先去享福，不用再繼續忍氣吞聲，也不用擔心哪天不紅沒有工作，接著指出以前秀場年代，每天都有工作有進帳，現在光靠電視節目怎可能活得下去？強調沒有給資深藝人生存下去的舞台，等同沒有給予應有的尊重。

曹西平點出藝人沒有副業真的不行，像有些資深藝人工作機會銳減，就算接到零星工作，也是外界看在可憐份上施捨的，無奈感嘆：「資深藝人走了就是走了，再也不會回來了，活著的時候都不找，等死了才來說些有的沒的，一生奉獻給演藝圈又如何？謝謝你們奉獻你們青春給了演藝圈，但是演藝圈卻沒有給你們最棒的環境演出」。

對於很多資深藝人晚年過得不暢快，曹西平強調其實大家都看在眼裡，只是嘴巴不說而已，忍不住感嘆：「還是喜歡以前作秀的年代」，對此，網友紛紛回應：「還是好愛老藝人，笑點真的是我們懂的點」、「不是只有藝人，整個社會風氣就是對老人不友善」、「資深藝人演出或歌唱都很好，還會照顧教導後輩，值得我們敬佩與感謝」。