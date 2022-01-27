國民黨歷經四大公投、中二補選、罷昶案接連失利，士氣低迷，甫就任國民黨副祕書長的王育敏今說，仰賴某個強人的時代已經過去了，國民黨必須集體作戰，黨中央已和執政縣市建立聯繫窗口，也把常上節目的民代串聯起來，迎戰2022選戰，要團結合力作戰，每個人單打獨鬥很辛苦，但團結作戰民進黨未必會贏。

王育敏過去在2020國民黨敗選後，進入黨中央掌舵文傳會，直到前主席江啟臣去年參選黨魁落馬率黨務主管總辭後，就離開黨中央，王育敏上午接受廣播專訪表示，原本在2020年選後希望有段時間稍微沉澱，後來江啟臣上任後續聘她擔任文傳會主委，就一直做到江啟臣總辭，朱立倫上任後，沒有找她談。

王育敏接著說，這陣子國民黨士氣低迷，支持者心急盼國民黨能爬起來，黨副祕書長羅智強發起「希望公車」要給國民黨注入強心劑，因此上週朱立倫詢問她是否願意回黨幫忙，她立刻答應。

王育敏指出，她將從旁協助文傳會對外的記者會、論述，而朱立倫也期盼能發揮橫向聯繫作用，比如今天記者會就是黨中央結合智庫、黨團共同對核食發表看法，立場一致對外；國民黨目前不太可能花大錢買廣告，但有諸多人才可以串在一起，一同對外作戰。

王育敏坦言，過去國民黨被說不團結、各吹一把號，她要努力把這些力量串在一起，尤其2022年底選舉，需要更多人力幫忙；黨中央已經著手討論2022選戰節奏與計畫，大家不會因一時挫敗而氣餒就什麼都不做，反之是戰戰兢兢把事情做好，相信士氣會逐漸上來。

王育敏強調，國民黨過去仰賴某個強人的時代已經過去了，現在必須集體作戰，面對民進黨發動攻擊宜蘭、雲林、台中等藍營執政縣市首長，鎖定在2022要搶攻的縣市，甚至找到破口就要對國民黨出招，黨中央已跟常上節目的民代聯絡，也跟執政縣市建立聯繫窗口，未來要相互支援。

談到朱立倫喊出2022搶攻16席、6都拚過半目標，王育敏說，既定出目標就朝目標前進，呼籲支持者給予鞭策與加油。