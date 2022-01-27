男星納豆(林郁智)本月24日驚傳因腦出血緊急送醫開刀，坊間隨即爆出各種病情傳聞，直到25日經紀人發聲明納豆目前沒有生命危險，手術很成功，盼外界給予空間與時間休養，納豆的病況引發網友們關注與討論，其中，有名男性網友在PTT上透露，自己曾跟納豆有過一樣的經驗。

這位網友表示，自己35歲，跟納豆年齡層差不多，平時生活習慣正常而健康，不但不抽菸、不喝酒，也保持良好運動習慣，甚至還會重訓，就在去年6月，他突然頭痛欲裂，伴隨著狂吐，隔月就無預警腦出血。

這位男網友出現跟納豆類似的狀況後，也被診斷出腦出血，醫師緊急安排開刀，且不是一次就治療好，他開了兩次腦，第一回先抽出腦部的出血，第二回則是置入引流管，做腦室腹腔引流手術，該網友還透露，他被安排做腦部斷層掃描，檢查影像一出來，出血面積竟有一個拳頭那麼大，還好及時發現做了手術處理。

而他7月動刀，8月中就恢復如常，回去上班了，生活也都能自理，甚至肢體、語言功能都沒受到影響，唯獨視力變差，有時候會頭暈，但這樣的後續狀況已是不幸中的大幸，值得一提的是，該網友表示，他確定病況住院的當天當基準「正負一周時間的記憶都沒了」，但至少病況得到控制，眾多網友看了，也不禁替他感到慶幸。