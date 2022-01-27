歐股周三收漲，漲幅為自12月初以來最佳表現；在美聯準會公布政策會議結論前夕，油氣股、旅遊股和科技股出現彈升。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲7.72點或1.68%，為467.31點，為連二升。歐股在周一出現大跌約4%。

受到烏克蘭軍事衝突的擔憂，油氣股升4.0%，為自2020年11月以來最佳單日表現，次佳表現為旅遊股和礦業股。

IG線上交易平台市場分析師Chris Beauchamp說，地緣政治緊張關係已經讓股票的上漲減弱許多，但總體而言，今天有一波買盤席捲市場。

在對聯準會鷹派立場的預期所帶來的壓力之後，代表歐洲成長型股票的科技股出現反彈。美國聯準會在歐股收盤不久後更新了利率政策。

瑞銀歐洲股票策略師Nick Nelson說，雖然市場預估聯準會將在3月升息，但市場很快地將焦點放在歐企第四季財報，這對市場也是利多。

義大利時尚集團Tod's大漲15.8%，報46.58歐元。該精品集團去年銷售增加40%，為連5年下跌後首次出現增長，並超越市場預期。

衛生產品公司愛適瑞(Essity)跌6%；該瑞典衛生紙大廠上季獲利滑落高於預期，並宣布在成本高漲情形下，將上調產品售價。

義大利金融服務公司doValue上漲2.8%；該公司宣布目標2024年底前將其管理的貸款規模控制在1600億歐元(約1810億美元)。

BioNTech升6.3%。該公司與輝瑞共同宣布，已經啟動臨床試驗，針對Omicron變種病毒所特別設計的新版疫苗進行測試。