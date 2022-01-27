宏達電(2498)VR體驗拓點再下一城，旗下VIVELAND VR虛擬樂園於新光三越首間Outlet「SKM Park」全新開幕，主打商品販售以及VR體驗的「VR一站式服務」，後續還將會有VR劇院，展現宏達電在VR長期深耕的軟硬體實力。

宏達電表示，本次揮軍高雄的VIVELAND VR，是全台遊戲類型最多元豐富的VIVELAND引進三十多款全球知名遊戲品牌UBISOFT及AVRI大型VR秘境逃脫系列遊戲、多人射擊連線PK遊戲和XR體感內容，還有適合全家同樂的童玩及鬼屋探險遊戲與全新打造的VR劇院。

新光三越首間Outlet「SKM Park」，佔地達8700平方米，預計進駐超過200家店舖，全新的「VIVELAN D VR虛擬樂園」擁有更精心設計的遊樂體驗空間，占地約300坪，首次結合VR商品販售及VR體驗店型，打造太空站主題式體驗旅程，多元的體驗區包含秘境區、探險區、電競區、多人射擊區、XR體驗區、VR劇院與親子體驗區等設備可玩，民眾可享有更獨立不受干擾的體驗空間，以及全台遊戲類型最多元豐富的VR/XR體驗內容選擇。

不僅如此，宏達電也預告，VR劇院也即將在SKM Park正式開幕，提供民眾享受Outlet內十個影廳觀賞體驗外另一個選擇，未來將提供知名導演與IP作品，豐富多元、有趣好玩的VR優質影片供民眾享受身歷其境沉浸式感官體驗。