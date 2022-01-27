桃園市長鄭文燦27日主持防疫會議，他表示，經疫調匡列後，發現加貝爾幼兒園1名幼童的阿嬤曾在16日前往錢都八德介壽店用餐，初步判斷2感染案相關，呼籲16日曾前往用餐者採檢。另該傳播鏈感染源仍不明，尚待調查。

鄭文燦表示，經由匡列有3組確診客人曾在16日到錢都吃飯，27日深夜新增1組家庭確診，有發現幼兒園確診個案的阿嬤，曾在16日前往錢都，初步判斷兩者感染案相關。他說明，目前利用實聯制發細胞簡訊、打電話通知採檢。希望錢都群聚可以獲得控制，目前該店員工採檢都是陰性，因此分析較大風險是16日顧客交叉感染。

鄭文燦也說，某幼兒園家長確診，經採檢後其職場647人陰性。另外還有確診者的2職場分別1000人、750人27日也會採檢。他說，27日採檢4890人，新增個案有採檢站、醫院。不過分析下社區採檢站採確診個案相當少，代表社區風險可控、黑數降低，潛在傳播鏈不會形成。

鄭文燦也說，因應龍潭某退休人員確診，加強龍潭地區採檢，希望去過石門山登山步道、土地公廟旁卡拉OK唱歌，至農家樂小吃店用過餐的民眾也要採檢。