核食傳將開放 侯友宜：地方嚴格稽查把關

福島食品即將解禁，國民黨主席朱立倫表示3年前有700多萬民眾公投反對核食，新北市長侯友宜今表示，食品安全、守護人民健康是他不變的心，地方政府一定做好嚴格稽查把關，希望不要有輻射汙染物造成人民健康傷害，一定會守著人民安全。

國民黨主席朱立倫昨日表示，反核時在3年前公投，有779萬公民投票明確反對核食，國民黨一定堅定跟民意站在一起，以食安為優先。