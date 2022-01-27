核食傳將開放 侯友宜：地方嚴格稽查把關 09:522022/01/27 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 核食傳將開放 侯友宜：地方嚴格稽查把關。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 核食傳將開放 侯友宜：地方嚴格稽查把關 訂閱影音： 中時新聞網 福島食品即將解禁，國民黨主席朱立倫表示3年前有700多萬民眾公投反對核食，新北市長侯友宜今表示，食品安全、守護人民健康是他不變的心，地方政府一定做好嚴格稽查把關，希望不要有輻射汙染物造成人民健康傷害，一定會守著人民安全。 國民黨主席朱立倫昨日表示，反核時在3年前公投，有779萬公民投票明確反對核食，國民黨一定堅定跟民意站在一起，以食安為優先。 傳日本核食在農曆年前闖關 蘇貞昌：依照國際標準保護國人健康 福島食品開放傳擬速戰速決 蔡壁如：別玩文字遊戲犧牲國人健康 #核食 #公投 #侯友宜 #國民黨 #朱立倫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北市春節前大賣場聯合稽查 食安公安及防疫嚴格把關 17:202022/01/25 寶島 日核食民調反對者過半 網揭民怨關鍵：多行不義必自斃 10:252022/01/25 政治 蘇揆稱只剩台陸禁福食 他批：跟萊豬一樣用話術跟恐嚇逼人民吞 09:172022/01/27 政治 蘇貞昌稱福島5縣食品只剩台陸禁止 美女議員秀用餐1照片打臉 08:362022/01/27 政治 日核食解禁態度大轉變 最新民調：反對者5成5 08:512022/01/25 政治 《傳產》蓋房子也要先「快篩」 亞東預拌為建築安全把關 09:262022/01/27 財經 選戰溫度計／2022北市長選戰綠營浮現警訊 藍綠版圖國民黨占上風 10:242022/01/26 政治 工商社論》開放與封閉從2021年僑外投資衰退談起 04:102022/01/25 財經要聞 查公投死亡連署 檢傳喚潘忠政 04:102022/01/26 社會新聞 民進黨展開公投獎勵 張廖萬堅、劉櫂豪被點名 16:332022/01/24 政治 「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政遭傳喚 江啟臣轟政治陷害 21:102022/01/25 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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