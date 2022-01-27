台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司（DTAT）長期投入公益活動，1月捐贈一批生活必需品與學習物資予「台東基督教阿尼色弗兒童之家」及「屏東原住民文教協會」，希望趕在農曆年前，將滿滿的愛化為行動，把溫暖送給偏鄉小朋友，安心度過佳節。
DTAT指出，於2021年疫情最嚴峻的時刻，市面上口罩一片難求，積極與相關單位洽詢口罩需求後，並提供一批口罩布套給予兒童之家小朋友，讓他們增添一層保護力；2022年則與兩家偏鄉兒童社福機構接洽，並採購相關小朋友所需物資，包括米、麵、罐頭、餅乾、零食、保久乳等生活物資，還有每人一份的「熊熊得意文具組」及適合各年齡小朋友的桌上遊戲，由機構安排提供給小朋友及需要協助的弱勢家庭。
DTAT執行長王立山表示：「兒童公益是DTAT每年的重點活動，近期因疫情影響，無法像往年親自拜訪兒童社福機構，與小朋友遊戲互動，但仍盡己所能，以實際行動送愛給偏鄉小朋友。」
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