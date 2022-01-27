電動車龍頭特斯拉（Tesla）26日發布最新業績傳捷報，拜交車量倍增創高之賜，去年第4季和2021全年獲利皆創新高。但特斯拉也警告，去年困擾汽車業的供應鏈問題，還將持續到今年。

特斯拉去年全年營收538億美元、淨利55億美元，盈餘刷新2020年的歷史紀錄34.7億美元，該年是特斯拉首見轉虧為盈的年度。

去年第4季季度獲利23.2億美元，若排除特殊項目不計，每股盈餘2.54美元，擊敗華爾街預期的每股2.36美元。Q4營收177.2億美元，也優於分析師預估的171.3億美元。

特斯拉去年交車量達創新高的93.6萬輛，幾乎是2020年的2倍。Q4交車量30.86萬輛同創紀錄。儘管特斯拉示警，今年仍有供應鏈問題纏身影響產能，還是看好2022年交車量年增50％以上。

特斯拉執行長穆斯克透露，今年不會發表新款車，但期待電動皮卡Cybertruck、電動卡車Semi和電動超跑Roadster於明年交車。