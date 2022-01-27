本土疫情有升溫趨勢，台北王朝大飯店為了讓消費者不出國也能在家享受豐盛年菜，特別延長年菜外帶服務，從大年初一（2/1）至初六（2/6），主廚們精心準備的有御品發財燴順手、瑤柱蟲草燉雞湯、花膠干貝佛跳墻、福祿綿密醬方肉、松露醬炒鮮玉帶、美式煙燻烤豬肋排、炭火燒烤波本威士忌30oz沙朗牛等中西式美味年菜，約4至6人份，提前一天預訂、線上預訂可享外帶優惠價964元起。

防疫期間，餐飲美食外帶需求增加，為此台北王朝大酒店主廚精選推出外帶年菜，有金虎年不可不吃的御品發財燴順手，食材中的髮菜更寓意新一年發財就手，每道1080元，線上訂購優惠價964元。瑤柱蟲草燉雞湯入喉回甘醇香，滋補養生元氣滿滿，每道1580元，線上訂購優惠價1411元。松露醬炒鮮玉帶顆顆晶瑩飽滿，鮮美無比，色香味俱全，每道1280元，線上訂購優惠價1143元。集結主廚精選食材耗時熬煨的花膠干貝佛跳墻湯頭鮮美馥郁有層次，祈求來年好兆頭，每道1980元，線上訂購優惠價1768元。

台北王朝大酒店迎合現代人喜愛饗用異國料理及搶攻年輕人創新市場，今年首推西式年菜滿足喜愛享用西餐的味蕾，獻上主廚秘製BBQ烤肉醬的美式煙燻烤豬肋排，嚴選厚度適中的豬肋排搭配BBQ烤肉醬，放入烤箱長時間低溫烘烤，讓香氣滲入肉塊的每一分每一寸，外酥內嫩大快朵頤，每道1280元，線上訂購優惠價1143元。炭火燒烤波本威士忌30oz沙朗牛，是瀰漫濃烈的威士忌香氣及軟嫩有嚼勁的牛排，每道原價1580元，線上訂購優惠價1411元。