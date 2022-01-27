寒舍集團推動慈善公益活動，去（2021）年11月15日至12月31日期間舉辦「點亮希望，讓愛分享」慈善活動，共為「台灣導盲犬協會」募得20萬元善款，並於2022年1月26日由寒舍集團客房暨業務副總經理閔桂鈴代表捐贈。寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店與礁溪寒沐酒店等4館飯店，在耶誕感恩月期間於各飯店設置慈善捐款箱，其捐款所得與台北喜來登大飯店The Deli外賣之12月部分營收一同捐贈協會。

寒舍集團多年來致力於慈善公益活動，每年於聖誕佳節期間溫馨送暖，而台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店與礁溪寒沐酒店更於活動期間邀請「台灣導盲犬協會」於飯店舉辦導盲犬慈善義賣及宣導活動，透過近距離的接觸導盲犬，體驗視障者的需求與感受，更進一步的認識導盲犬，透過了解與支持，為視障朋友創造更友善的環境，以行動支持導盲犬培育計畫，在溫馨團聚的時刻將愛點亮。

台灣導盲犬協會成立十八年來秉持著國際標準的導盲犬專業訓練與知識，持續協助視障同胞改善生活的品質，讓台灣的視障朋友除了白手杖之外，也有使用導盲犬的權利。導盲犬的存在不只強化了視障同胞生活上的便利性與安全性，更進一步撫慰著視障朋友的心靈進而提高其工作方面的績效表現，創造價值回饋於社會。