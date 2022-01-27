5G智慧杆標準推動聯盟宣布，以台北市政府大樓東側廣場的松智路段進行為期一年的概念驗證（POC）。

由台北市電腦公會籌組「5G智慧杆標準推動聯盟」，成員集結電子、電信、電動車充電產業龍頭共46家會員廠商共同參與，裕隆集團旗下裕電能源為5G智慧杆標準推動聯盟首批加入會員之一，其扮演電動車充電重要推手，為聯盟制訂全球5G智慧杆技術標準，從電動車充電樁軟體串接、硬體規格、設備載體技術整合，有利路邊停車場域場域提供充電服務。

裕電能源表示，試煉場域位於市府大樓東側廣場之松智路段（誠品書店至台北101大樓之路段），內建有5G微基站及電動車充電樁、智慧照明等十多項功能，其電動車充電方式採用裕電能元的「YES！來電」APP啟動充電，體現充電服務在EV&C-V2X電動車與車聯網技術應用，未來可見道路上劃設停車格與5G智慧杆結合，有效緩解電動車車主在「臨時停車、充電難」的兩大困擾。

透過智慧城市建設應用5G智慧桿，以及各地政府相關部門能結合產業投入資源挹注，藉由杆體與充電樁的科技化美學設計，同時打造電動車車主更便利的充電生活圈，發揮5G智慧桿最大綜效打造智慧城市永續綠色低碳生活。