美國聯邦最高法院3位自由派大法官之一的布雷爾（Stephen Breyer）計劃退休，為總統拜登提名史上首位非裔女性大法官鋪路。

綜合法新社和路透社的報導，83歲的布雷爾將於法院目前工作庭期6月底結束後退休；「紐約時報」（The New York Times）則說，布雷爾明天將在拜登出席的一場白宮活動中正式宣布退休。

布雷爾是美國聯邦最高法院中最年長的大法官，1994年由民主黨籍前總統柯林頓提名出任此職。

最高法院目前保守派占6席，自由派占3席。布雷爾的退休將能讓拜登提名另一位傾向自由派的人選出任大法官，雖然無法改變最高法院的意識形態平衡，但能讓拜登提名一位年紀輕很多的法官出任這份終身職，藉以恢復自由派的生氣。

大法官人事案需要獲得聯邦參議院批准。

民主黨和共和黨目前在參院各占50席，但受惠於副總統兼參議院議長賀錦麗（Kamala Harris）握有打破僵局的關鍵票，民主黨就以這1票把持參院。

不過民主黨很可能在11月的期中選舉失去參院掌控權，使得布雷爾繼位者提名程序更顯急迫。

最可能獲得提名的人選包括聯邦巡迴上訴法院法官傑克森（Ketanji Brown Jackson），以及加州最高法院的克魯格（Leondra Kruger）。

即將退休的布雷爾去年曾執筆一份判決書，駁回共和黨試圖推翻「歐巴馬健保」（Obamacare）的企圖，這是正式名稱為「病患保護與平價醫療法」（Affordable Care Ac）的歐巴馬健保2010年成立以來，第3度保住這份深具里程碑意義的健保改革法。

布雷爾也曾於2016和2020年執筆兩份重要墮胎判決書，廢除德州和路易斯安那州對墮胎診所設的各項限制。

最高法院2015年做出同性婚姻合法化的判決時，布雷爾也是多數投下贊成票的大法官之一。此外，布雷爾長期以來一直對死刑持批評態度，曾寫說死刑「極有可能」牴觸美國憲法第八條修正案中，不得施予殘酷的、逾常的刑罰。