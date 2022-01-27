國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，上週已與中國網球女將彭帥通話，將在2月北京冬季奧運與她見面。

前女雙球后彭帥去年11月在網路上自陳被迫與中國前國務院副總理張高麗發生性關係，之後就很少露面，各界開始擔憂她的人身安全。彭帥12月表示，從未指控任何人性侵她，還說她11月初在社群媒體的發文被誤解。張高麗則未就此事發表評論。

路透社報導，國際奧會發言人說：「自國際奧會2021年11月21日首次與彭帥舉行電話會議以來，國際奧會團隊一直與她保持聯繫，並與她多次通話，上一次是在上週。」

「她再次提到，她期待與國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）和國際奧會運動員委員會（IOC AC）主席特霍（Emma Terho）見面，這是我們在第一次談話時向她發出的邀請。」北京冬奧將於2月4日登場。

報導指出，國際奧會已與彭帥通過幾次電話，但國際社會對她安全和福祉的擔憂並未因此減輕。

由於擔憂彭帥安危，世界女子職業網球協會（WTA）已暫停在中國舉行比賽。

中國並未直接評論彭帥最初在網路上的發文，但在WTA暫停中國賽事後曾表示「反對將體育運動政治化」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110127