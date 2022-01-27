桃園市疫情嚴峻，桃園市長鄭文燦27日主持防疫會議表示，希望疫情在可控範圍內，並無考慮餐廳停止內用。(桃園市新聞處提供)

桃園市疫情嚴峻，桃園市長鄭文燦27日主持防疫會議表示，希望疫情在可控範圍內，並無考慮餐廳停止內用。他說，要求餐廳人流管制、停止使用附設卡拉OK，離開座位戴口罩，若沒辦法，就須維持社交距離，或者用屏風等方式，將於29日實施。

鄭文燦說，餐廳風險較高，因為餐廳會脫口罩用餐，顧客跟服務員之間可能產生風險，希望餐廳人流管制座位減半，停止使用附設卡拉OK，離開座位要戴口罩，如果沒辦法減半，就要用社交距離、屏風等方式，將於29日實施。

他說，雖然餐廳用餐已經減少，但仍需保持通風、適度社交距離，降低風險降。鄭文燦也強調，目前沒有餐廳停止內用規畫。雖疫情有部分不明感染源，但市府在追蹤疫情方面非常仔細，希望疫情在可控制範圍內。

鄭文燦也說，移工採檢將進行2輪，第一輪篩檢44397人，已經採檢40015個，快篩2人陽性，不過PCR後，1人陰性，另1人還在檢驗中。他說，第二輪會擴大，若執行完畢預計8萬人會完成快篩。