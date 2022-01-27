受到新冠肺炎疫情影響，全球晶片荒問題遲遲未緩解，各大廠無不砸錢擴產、擴廠以滿足龐大的客戶需求，然而未來幾年供應過剩的問題也跟著浮現，晶圓代工大廠聯電在日前法說會首度透露，明年28奈米恐出現供過於求，引起市場熱議。有不少人也擔心「護國神山」台積電會因此受到衝擊，對此，有分析師認為，台積電具備3項優勢，不論未來成熟製程的供需狀況如何變化，都可以繼續穩如山。

隨著大陸、美國、日本等國加強對半導體產業的補助，國際半導體產業協會（SEMI）點出，今年底前全球將新設29座新晶圓廠，全球對半導體設備的投資接近1000億美元，兩項數據都寫下歷史新高。

研究機構IDC集團則認為，大量興建的晶圓廠將在年底開始投產，2023年半導體可能出現供應過剩，不同類型的晶片過剩程度也會有所不同，成熟製程將首當其衝，種種說法皆與聯電日前透露，28奈米製程可能於明年供過於求不謀而合。

MoneyDJ報導，不具名的分析師認為台積電具備3項優勢，得以避免受到供過於求的衝擊，首先，台積電今年資本支出預計砸下400至440億美元，其中1至2成用於增加成熟特殊製程產能，但相較於先進製程的投入金額，並不算「大錢」，對比二線晶圓廠，幾乎要傾盡家產來擴充28奈米製程，台積電花費的投資金額較低，更有競爭力。

此外，分析師點出，台積電是先進製程領域的領頭羊，仍是客戶首選，近年擴增成熟製程服務客戶，但28奈米、16奈米營收占比分別為11%、13%，相較7奈米以下先進製程約50%的比重，若成熟製程過剩產生營收衝擊，對台積電的影響相對較小。

最後，該分析師提到，精準的定價策略成為台積電致勝關鍵，去年僅針對部分成熟製程調漲價格，主要目的是透過縮小先進製程與成熟製程價差，促使客戶加速導入更先進製程，以確保全數產線維持高檔水準，有利提升毛利率。

台積電積極發展先進製程，成為面對成熟製程未來恐供應過剩時最有利的靠山，加上深思熟慮後的擴產計畫與定價策略，面對未知風險時得以更加淡定。