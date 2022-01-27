納豆病情不明 侯友宜說話了

藝人納豆疑似因腦出現住院，目前病情不明，他手上多檔節目也暫時停工，外界都相當關心他，納豆舅舅、新北市長侯友宜27日被問到此事時表示，期待納豆早日康復，大家為他加油。

根據納豆臉書聲明，24日納豆因頭痛不適，與女友一同前往醫院檢查，醫生發現納豆腦壓過高、並有出血症狀，由納豆及家屬評估後便安排引流手術。手術過程順利，目前正在醫院休養中，並無生命危險。