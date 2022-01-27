納豆病情不明 侯友宜說話了 09:572022/01/27 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 納豆病情不明 侯友宜說話了。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 納豆病情不明 侯友宜說話了 訂閱影音： 中時新聞網 藝人納豆疑似因腦出現住院，目前病情不明，他手上多檔節目也暫時停工，外界都相當關心他，納豆舅舅、新北市長侯友宜27日被問到此事時表示，期待納豆早日康復，大家為他加油。 根據納豆臉書聲明，24日納豆因頭痛不適，與女友一同前往醫院檢查，醫生發現納豆腦壓過高、並有出血症狀，由納豆及家屬評估後便安排引流手術。手術過程順利，目前正在醫院休養中，並無生命危險。 納豆驚傳腦出血 侯友宜要大家幫集氣 康康細數互挺歲月 誇亡友真性情 #納豆 #不明 #病情 #侯友宜 #腦壓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 納豆開刀住院第3天 經紀人再駁斥無意識傳言曝新病況 12:582022/01/26 娛樂 屢喊幫納豆「集氣」讓經紀人驚慌 侯友宜幕僚曝背後原因 15:552022/01/25 政治 納豆頭痛查出腦出血 醫曝：9種頭痛不能拖 快就醫 11:432022/01/26 健康 白冰冰砸億元蓋未來的家 04:102022/01/26 娛樂新聞 憂疫情傳播鏈爆發 侯友宜：春節9天連假是關鍵 09:322022/01/26 生活 疫情已「多點開花」 林氏璧：北台灣不明感染將層出不窮 17:432022/01/26 生活 雜誌編輯確診眾星慌 侯友宜：匡列40人都是陰性 10:352022/01/26 生活 納豆經紀人駁「無意識」傳聞 04:102022/01/27 娛樂新聞 桃園大事不妙！4條傳播鏈狂燒 鄭文燦：有3條感染源不明 21:262022/01/26 生活 亞東醫院再爆2人確診 侯友宜揭Ct值：要特別注意 10:062022/01/26 生活 納豆腦出血過多放引流管搶救 陶子急call依依曝憂心結果 10:282022/01/25 娛樂 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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