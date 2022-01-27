「自由亞洲電台」(RFA)引述官員爆料，由於新冠肺炎讓北韓與中國大陸邊境運輸長期封鎖，導致北韓物資奇缺，就連優先享有資源分配的軍方也不例外；儘管近日邊境運輸再次打開，來自中國大陸的貨車再度運來物資，卻發生北韓軍方與內閣其他單位官員為了貨車而起爭執。雙方不只搶貨物，還爭奪車上的載貨空間。

報導指出，為阻止新冠肺炎進一步的擴散，平壤與北京於2020年1月暫停彼此雙邊貿易。此舉不但中斷北韓與世界唯一的聯繫管道，也重創平壤的經濟發展。

2021年11月1日，北韓與大陸的鐵路運輸一度短暫重啟；但隨後大陸再度傳出確診案例激增，雙方貨運於1週後再次關閉。一直到上週，平壤與北京才重新開啟邊境鐵路運輸。

然而，疫情帶來長達2年的經濟寒冬，讓內閣下轄的各政府單位正努力籌措物資，一方面滿足匱乏已久的民生必需品，另一方面重建疲敝的經濟；然而，獨立於內閣、且不受內閣管轄的軍方也需要資源，並搶占運輸車上的大部分空間，以運送自己所需的補給品。

1名西北部平安北道的貿易企業官員表示，「邊境突然重新開放導致政府行政機構之間衝突加劇。貨車上運載貨物的貨艙，是由中央政府直接控制與分配，目前看來第2經濟委員會有優先使用權」。第2經濟委員會是隸屬於軍隊的貿易企業，而內閣下屬的各單位貿易公司則劃歸第1經濟委員會。

官員表示，「最終，隸屬於內閣辦公室的貿易企業，因為優先滿足軍隊需要而喪失運載物資的空間。非軍事貿易企業急著為民眾張羅生活必需品，卻只能排到次要地位而又無能為力」。

消息人士指出，內閣官員不滿中央委員會將貨車的所有空間優先給軍隊或是黨組織，卻又嚴令要求其有責任振興垂死的經濟。部分官員甚至埋怨，政府完全不關心公民，重啟貿易只是為了滿足特權精英與軍隊。

消息人士指稱，「這與過去不同，過去是你我共享權力，現在實力更強的人一句話挑明這15個貨艙都是我的，一般企業卻無能為力」。

1月17日上午，一列10多節車廂的火車從邊境貿易城市新義州跨過鴨綠江，駛向大陸丹東。另1名官員則指車，「這輛火車的大部分貨艙，都已經被第2經濟委員會預定。火車變成專屬為軍隊提供物資。……在農曆新年之前，政府只對軍需品有興趣，不可能恢復自大流行以來已嚴重凋零的民間經濟」。