台灣本土連環爆，其中多條傳播鏈和餐廳有關，桃園市長鄭文燦率先宣布餐廳內用座位減半，而中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬則提醒，餐廳內用除了離開座位要戴好口罩，廁所馬桶的沖水鈕是最常被忽略的地方，提醒大家若有摸到務必確實清潔手部。

今年本土已達350例，其中235人恐與共餐有關。除了最先爆出來的西堤餐廳群聚207人染疫；北市幼兒園老師與房仲友人在同麵店吃飯確診釀6人染疫；而大湳市場母女、孕婦與另2人同日在錢都火鍋店用餐也釀5人群聚；龍潭確診男與朋友聚餐，釀5人群聚染疫；宜蘭礁溪飯店8人聚會染疫；高雄港區64人群聚案中，也有4例出現共餐吃飯的狀況。

面對餐廳內用染疫頻傳，指揮中心指揮官陳時中表示，餐廳中有確診者進去，接觸時間長、染疫可能性就高，他並不反對餐廳恢復設置隔板或採取梅花座的防疫措施，但不會強制要求，也不會禁內用；但有鑑於桃園目前4條傳播鏈，多與吃飯玩樂有關聯，桃園市長鄭文燦宣布，桃園餐廳內用座位減半，且內用離開座位務必要戴口罩，並要求餐廳附設KTV暫停開放。

根據《自由時報》報導，中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬提醒，到餐廳吃飯只有在進食的時候可以脫口罩，說話或是離開位置務必將口罩給戴好，此外，在餐廳馬桶的沖水鈕是最常被忽略的地方，接觸過後一定要好好洗手。