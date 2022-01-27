豐興(2015)第一季不同產品銷售呈現消長，預期整體第一季營運有季節性淡季效應，但仍可望優於去年同期，第二季則有望回溫。

豐興日前舉辦線上法說會，公司表示，第一季受農曆春節影響，鋼筋、型鋼、條線等產品出貨量預期均較上季減少，相較去年同期，鋼筋銷售看增、型鋼看穩，條線則相對疲軟。

豐興去年受惠鋼筋銷售增加以及型鋼、條線產品漲價帶動，2021年營收383.6億元，稅後淨利40.43億元、EPS 6.95元，同步創高。

展望今年第一季，豐興認為短期原物料如鐵礦砂、廢鋼等價格止跌反彈，以及中國大陸鋼價築底回升，均有助支撐鋼市行情。

法人預期，豐興第一季營運雖將季節性轉淡，但仍可望優於去年同期。

展望第二季，公司認為有待觀察年後鋼價走勢，以及高毛利的條線產品客戶調節庫存情況。占豐興營收比重最高的鋼筋事業已恢復獲利表現，有望抵銷條線產品買氣轉弱，支撐獲利保持穩健。

此外，豐興去年自結EPS 6.95元，若配息以7成水準計算，隱含現金殖利率逾5%。

豐興表示，配息率過往在7~9成之間，今年有望維持相當水準，不過考量中長期碳中和目標，公司正積極評估投資綠電相關事業，需要資金，實際配息比例仍待2月底董事會決定。